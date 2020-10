Wereldkampioen 100 meter Coleman mist Spelen door dopingschorsing

Na drie gemiste dopingcontroles volgt in principe automatisch een schorsing van twee jaar. Op 16 januari en 26 april in 2019 was de topatleet ook al niet op de plek waar hij volgens de dopingjagers had moeten zijn.



Naast wereldkampioen op de 100 meter is Coleman wereldrecordhouder op de 60 meter indoor. Zijn schorsing eindigt op 13 mei 2022. Dat zou betekenen dat hij eventueel wel weer kan deelnemen aan de WK in Eugene in de zomer van dat jaar.



Coleman ontsnapte begin september vorig jaar nog aan een schorsing wegens hetzelfde vergrijp. Nog geen maand voor het begin van de WK in Doha besloot het Amerikaanse antidopingbureau USADA de dopingzaak tegen hem in te trekken. Volgens de geldende regels kon Coleman er destijds niet van worden beschuldigd dat hij drie keer binnen twaalf maanden de verkeerde locatie had opgegeven waar hij zich bevond. Na zijn nieuwe misstap in december 2019 kon de zaak tegen de Amerikaanse atleet opnieuw worden ingediend.