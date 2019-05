Wereldkampioen Jaspers pakt ook Europese titel driebanden

Biljarter Dick Jaspers heeft na de wereldtitel ook de Europese titel in het driebanden veroverd. De 53-jarige Brabander was in het Duitse Brandenburg in de finale te sterk voor de Italiaan Marco Zanetti: 40-31.

Het was de vijfde Europese titel voor Jaspers, die vorig jaar in Caïro voor de vierde keer wereldkampioen werd in de moeilijke carambole-discipline.

Jaspers speelde een sterke finale, waarin hij zestien beurten nodig had om de 40 punten te maken. In de halve finales was hij indrukwekkend goed tegen de Spanjaard Ruben Legazpi: in acht beurten had hij de 40 caramboles bij elkaar getikt.