Wereldkampioen keirin betrapt op doping

De internationale wielrenunie UCI heeft Puerta voorlopig geschorst en onderzoekt de zaak. De 27-jarige Colombiaan werd op 11 juni, tijdens de nationale kampioenschappen op de baan, positief getest op de anabole steroïde boldenone.



Puerta mag niet in actie komen in het wielrennen totdat de UCI het onderzoek heeft afgerond. De baancoureur veroverde in maart in Apeldoorn de wereldtitel op keirin. Hij hield de Japanner Tomoyuki Kawabata en de Duitser Maximilian Levy achter zich. Matthijs Büchli werd destijds vierde.



Boldenone is een steroïde die wordt geïnjecteerd in het bloed. Het is een afgeleide van testosteron en heeft sterke anabole eigenschappen. Het middel wordt dan ook veel gebruikt in bodybuilding.