Wereldkampioen Polen maatje te groot voor volleyballers

Dat was de ploeg van bondscoach Roberto Piazza niet gegund. In de afgeladen evenementenhal zagen de vele Poolse supporters dat hun land pas in de derde set in de problemen kwam. Onder aanvoering van topscorer Nimir Abdel-Aziz (19 punten) nam Nederland een voorsprong van drie punten. Halverwege de set schakelde Polen bij en won alsnog.



Oranje, dat de eerste twee groepswedstrijden won op het EK, speelt dinsdag de vierde wedstrijd in poule D. Estland is dan de tegenstander.