Wereldkampioene Brand wint vierde cross om Superprestige

Lucinda Brand heeft de vierde cross om de Superprestige gewonnen. Dat gebeurde in Merksplas, waar de Nederlandse vrouwen zoals inmiddels gebruikelijk de wedstrijd beheersten. Brand profiteerde in de slotronde van twee valpartijen van Ceylin Carmen del Alvarado.

De Rotterdamse wereldkampioene zag in de slotfase ook Denise Betsema nog passeren. Brand oogde sterk op het domein Merksplas-Kolonie waar ze Alvarado al snel meekreeg, terwijl Annemarie Worst aanhaakte. Betsema was slecht gestart en kwam pas in de slotfase terug. Alvarado ging nota bene met een voorsprong van 7 seconden de slotronde in, maar door een buiteling verloor ze de koppositie aan Brand.

Voor de renster van Telenet-Baloise Lions was het haar tweede zege op rij in de Superprestige. Anderhalve week geleden was in ze Niel, eveneens in België, ook al de beste. Worst finishte als vierde. In de stand van de Superprestige nadert Brand Alvarado, die de eerste twee crossen won, tot op 1 punt.

Volledig scherm Lucinda Brand © BELGA

,,We zijn nog maar halfweg. Het verschil is een puntje, het zal close blijven”, zei Brand na afloop. Vooral conditioneel maakte de stadgenote van Alvarado indruk, maar het duurde tot de val van haar concurrente voordat ze weg kon rijden.

,,Slippertjes horen er bij op dit parcours. Het lag er heel verraderlijk bij en een foutje was snel gemaakt. Ik denk dat we wel aan elkaar gewaagd waren. Ik voelde me heel sterk vandaag. Ceylin wist dat gaatje te slaan in de zandbak waar ik in een kuiltje terechtkwam en moest achtervolgen.”