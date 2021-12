Wereldrecord Haughey op 200 vrij, Steenbergen zevende in finale

WK kortebaanBij de wereldkampioenschappen zwemmen op de kortebaan in Abu Dhabi heeft Siobhan Haughey vandaag het wereldrecord op de 200 meter vrije slag verbeterd. Ze noteerde in de finale 1.50,31 minuten en mocht daarvoor een check van 50.000 dollar in ontvangst nemen.

Haughey is de eerste zwemster uit Hongkong die wereldkampioen wordt en een wereldrecord op haar naam zet. Bij de ISL in Eindhoven was ze de afgelopen weken al een paar keer dicht bij de mondiale toptijd van Sarah Sjöström en op de eerste dag van de WK ging die tijd er dus eindelijk aan.

Marrit Steenbergen eindigde als zevende in deze mondiale eindstrijd. Haar tijd van 1.54,32 was beduidend langzamer dan de 1.52,75 waarmee ze in november Europees kampioene werd op de 200 vrij.

Ook Luc Kroon kon zich ten opzichte van de EK in Kazan niet verbeteren. Hij eindigde als zesde in de finale van de 400 meter vrije slag. Met zijn tijd van 3.39,03 minuten was de Volendammer een kleine seconde langzamer dan zijn persoonlijke record waarmee hij in november de Europese titel pakte. De Oostenrijker Felix Auboeck veroverde de wereldtitel.

De Italiaan Alberto Razzetti pakte na de Europese titel wel ook de wereldtitel op de 200 meter vlinderslag. Daiya Seta uit Japan werd wereldkampioen op de 200 meter wisselslag. De Canadese Tessa Cieplucha won de 400 meter wisselslag op de eerste dag van het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten.

Oranje twee keer vierde op estafette

Na een spannende finale over 4x100 meter vrije slag tikte bij de vrouwen Kira Toussaint net als vierde aan voor Nederland, zes honderdsten na Zweden. Canada en de Verenigde Staten deelden samen het goud. Zij waren 0,34 sneller dan het Oranje-kwartet, dat verder bestond uit Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Kim Busch.

Vierde werden ook de Nederlandse mannen, maar deze plek net naast het podium voelde heel anders aan. Stan Pijnenburg, Thom de Boer, Nyls Korstanje en Jesse Puts zwommen namelijk een dik Nederlands record. Met 3.06,10 waren ze ruim drie seconden sneller dan Robert Lijesen, Bas van Velthoven, Mitja Zastrow en Robin van Aggele in 2008 (3.09,18). De wereldtitel ging in 3.03,45 naar Rusland.

Kamminga, Toussaint en De Waard door naar finale

Arno Kamminga won zijn halve finale op de 100 meter schoolslag in een tijd van 56,41 seconden en zwemt morgen de finale in baan 4. De Zweedse Louise Hansson was sneller dan Kira Toussaint en Maaike de Waard in hun halve finale van de 100 meter rugslag, maar beide Nederlandse vrouwen haalden zonder problemen de finale.