Wereldrecord in Hengelo gaat de wereld over: ‘Deze prestatie slaat in als een bom’

Femke Bol scherpt Nederlands record op 400 meter aan

29 mei Femke Bol heeft bij wedstrijden in het Belgische Oordegem het Nederlands record op de 400 meter op haar naam gebracht. Ze zegevierde in een tijd van 50,56 seconden. Daarmee was Bol sneller dan Lisanne de Witte, die met 50,77 het nationale record op deze afstand in bezit had.