Wereldrecord Sjöström op 50 vrij, Steenbergen na swim-off ook in finale

WK ZwemmenSarah Sjöström heeft bij de WK zwemmen op de langebaan in Japan het wereldrecord op de 50 meter vrije slag aangescherpt. In de halve finale klokte de 29-jarige Zweedse 23,61 seconden. Nog geen kwartier eerder was ze voor de vijfde keer op rij wereldkampioene op de 50 meter vlinderslag geworden.

Dat deed Sjöström in een tijd van 24,77 seconden. ,,Ik ben heel trots op deze gouden medaille. Ik geniet er meer dan ooit van”, zei Sjöström in het flashinterview in zwemstadion Marine Messe Fukuoka. Het was haar elfde wereldtitel op de langebaan. Het wereldrecord was een cadeautje voor haar jarige coach. Haar oude toptijd stond op de kop af zes jaar op 23,67.

Op de 50 vrij moest Marrit Steenbergen voor het eerst een swim-off gaan zwemmen. Ze klokte net als Marie Wattel 24,68, de gedeeld achtste tijd. Die extra race won Steenbergen in 24,53, waardoor ze morgen de finale in baan 8 mag zwemmen. Daarmee haalde ze op al haar vier individuele afstanden de eindstrijd.

Valerie van Roon werd met 24.78 uitgeschakeld. Dat was de veertiende chrono. Om het in perspectief te plaatsen: de destijds wereldrecords van Inge de Bruijn (24,13, Sydney 2000) en Marleen Veldhuis (23,96 uit 2009) en het Nederlands record van Ranomi Kromowidjojo (23,85 uit 2017) zijn tijden die op dit moment buiten bereik zijn van de Nederlandse top en internationaal nog immer als een huis staan.

Op dag 7 van de WK evenaarde Ruta Meilutyte uit Litouwen ook een wereldrecord. Dat deed ze in de halve finale van de 50 meter schoolslag met 29,30. Ze deelt de mondiale toptijd nu met de Italiaanse Benedetta Pilato, die ook de finale haalde. Die staat morgen op de slotdag op het programma.

Korstanje vijfde in finale 100 vlinder

Nyls Korstanje keerde als eerste in de finale van de 100 meter vlinderslag, maar werd op de baan terug voorbij gezwommen. De 24-jarige Nijmegenaar eindigde zaterdag in 51,05 als vijfde. Op vrijdag dook Korstanje twee keer onder de 51 seconden, met een nationaal record van 51,67 in de series. ,,Het was heel gaaf om in de finale te staan. Dit is de eerste stap. Ik had ook niet het gevoel dat ik het hier waar moest maken, zo goed ben ik nog niet. Ik kan niet zo hard terugkomen als die andere jongens, dus als ik niet als eerste aantik is er iets mis. Ik heb mij goed aan mijn raceplan gehouden. Het is jammer dat er dan net iets minder uitkomt dan gisteren. Misschien was het vermoeidheid of spanning”, zei Korstanje. De wereldtitel ging naar de Fransman Maxime Grousset in 50,14.

Op de 800 meter vrije slag voor vrouwen was de Amerikaanse Katie Ledecki voor de zesde keer ’s werelds beste: 8.08,87 minuten. In totaal heeft ze nu 21 gouden medailles behaald op een WK langebaan.

Cameron McEvoy (29) liet er geen twijfel over bestaan wie de snelste is op de 50 meter vrije slag bij de mannen. De Australiër pakte de wereldtitel in 21,06. Bij de vrouwen was er een hattrick op de rugslag voor de Australische Kaylee McKeown, die zaterdag ook de 200 meter won in 2.03,85 minuten. Met dertien gouden medailles gaat Australië dit WK aan de leiding in het medailleklassement, want ook de gemengde 4x100 meter vrije slag ging naar de Australische ploeg. Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Shayna Jack en Mollie O’Callaghan zwommen een wereldrecord van 3.18,83 seconden.