Wereldrecordhouder 10.000 meter geschorst na positieve dopingtest

De 23-jarige Kipruto verbeterde in januari 2020 het record op de 10 kilometer. Hij zette bij wedstrijden in het Spaanse Valencia 26.24 op de klok. Bij de WK in Doha een jaar eerder veroverde hij een bronzen medaille.

Jill Holterman kwaad op bond door niet schorsen Kipruto

Jill Holterman (31) is woest op het feit dat de AIU Kipruto 'gewoon’ liet deelnemen aan wedstrijden. ,,Toen ik afgelopen november (!!) op trainingskamp in Kenia was, gingen er al geruchten dat Kipruto positief was getest of bloedpaspoortproblemen had. Sindsdien reed hij minstens twee grote races. Hoe gaan we schone atleten beschermen?!”