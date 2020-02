Westbrook leidt Rockets langs Lakers, Antetokounmpo en Bucks denderen door

Nederland­se ijshockey­ers hard onderuit in eerste duel van OKT in Kazachstan

6 februari Het Nederlands ijshockeyteam is begonnen aan het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Kazachstan. De eerste wedstrijd is in een deceptie geëindigd voor de ploeg van bondscoach Bo Subr. Polen was met liefst 8-0 te sterk voor Oranje.