Wester op haar hoede: Tsjechië draait goed toernooi

Het WK handbal is een toernooi vol verrassingen. Zo verwachtten veel kenners niet dat Japan het Nederland gisteravond zo moeilijk zou maken dat er een verlenging nodig was voor winst. En werd Brazilië al in de poulefase uitgeschakeld. Morgen is het de beurt voor een andere verrassing: Tsjechië speelt dan de kwartfinale ten koste van het veel sterker geachte Roemenië. Tegenstander van de Tsjechen in deze knock-outwedstrijd is Nederland.



Voor een aantal van haar teamgenoten is het Tsjechische handbalteam redelijk onbekend, maar keepster Tess Wester heeft een klein voordeel. Zij kent een aantal speelsters uit de Duitse competitie, al spelen ze niet bij haar club Bietigheim. ,,Dus ik kan niet zeggen dat ik precies weet wat ze doen, maar het scheelt dat ik de gezichten ken en dat ik weet hoe ze bewegen en hoe ze in bepaalde situaties kunnen schieten.”



Wat Wester betreft maakt het niets uit dat Nederland nu het op papier zwakkere team treft. ,,Sowieso draaien de Tsjechen een goed toernooi, ze zitten in een goede flow. Dat ze wonnen van Roemenië, een team dat misschien beter zou moeten zijn en meer ervaring heeft, zegt genoeg.



,,Eigenlijk is het simpel. Wat er nu ook gebeurt, welke ronde je ook haalt; kwartfinale, halve finale of finale, voor alle teams geldt dat het lastige tegenstanders zullen zijn.”



Volg de kwartfinale tussen Nederland en Tsjechië morgen in ons liveblog. Het duel begint om 17.30 uur en de samenvatting volgt na afloop op onze site. Ziggo Sport zendt alles live uit.



Bekijk hier de samenvatting van het duel met Japan: