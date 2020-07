Wevers ontkent beschuldigingen: ‘Ik heb nooit één turnster geslagen of geschopt’

Vincent Wevers heeft in een interview met de NOS met klem ontkend dat hij tijdens zijn carrière als turntrainer ooit pupillen fysiek heeft mishandeld. De bondstrainer reageerde daarmee op de zware beschuldigingen die afgelopen week op hem af werden gevuurd. Wel erkent hij dat hij en zijn collega's in het verleden niet correct hebben gehandeld. ,,Dat was een foute, verkeerde tijd.”

,,Ik wil op twee dingen in gaan, want die vind ik heel belangrijk en die hebben mij enorm geraakt", zo begint Wevers tegenover de NOS. ,,Het eerste is dat ik in één adem word genoemd met hem", zo verwijst hij naar Gerrit Beltman, de turntrainer die vorige week in een groot interview in het Noordhollands Dagblad toegaf in het verleden turnsters fysiek te hebben mishandeld. Door dat verhaal ging de beerput voor wat betreft het misbruik in het Nederlandse turnen open. Maar, zegt Wevers: ,,Ik zit als mens totaal anders in elkaar, dus die vergelijking wil ik hier graag weghalen.”

Ook reageert hij op de quotes van oud-turnster Joy Goedkoop, die hem vorige week bij Studio Sport beschuldigde van mishandeling. ,,Ik heb tijdens mijn hele turncarrière, en die duurt al een tijdje, nooit één turnster geslagen of geschopt. Ik heb géén fysiek geweld gebruikt. Die aantijgingen komen echt heel hard aan", aldus Wevers.

Volledig scherm © ANP

Daarmee stelt hij dat Goedkoop vorige week niet de waarheid heeft gesproken. ,,Van mijn zevende tot mijn twaalfde heb ik in Oldenzaal getraind, onder leiding van Vincent Wevers’’, sprak zij. ,,Daar was op dagelijkse basis sprake van kleineren, schelden, boos worden. Ik ben ook geslagen en geschopt door hem. Niet dagelijks, maar het kleineren, boos worden en negeren; dat soort dingen waren wel dagelijks. Er werd gewoon niet naar je gekeken als mens. Emoties, gevoelens en pijn mochten er niet zijn, voor vermoeidheid was geen oog. Je moest eigenlijk als een machine functioneren.”

Spartaans

Dat heeft Wevers nu dus fel ontkend, hoewel onder meer Goedkoop zegt dat er getuigen zijn geweest. Wevers: ,,Laten we het onderzoek afwachten, om te zien wat de waarheid is. Ik wil niet koeltjes overkomen of zo, of hier zitten en dan niks zeggen, maar er komt dus een onderzoek. En dan komt hopelijk alles naar boven wat er naar boven moet komen, om zo de waarheid boven tafel te krijgen. Hangende dat onderzoek kan ik ook niet heel veel zeggen.”

Wel blikt hij terug op het verleden en concludeert hij dat hij niet altijd goed heeft gehandeld, mede door de aanwezigheid van Beltman, die al eerder trainer werd. ,,Ik heb me in het begin van mijn carrière als trainer aangesloten bij de cultuur die er al was. Die cultuur was hard, spartaans, er was weinig ruimte voor inspraak van de turnsters. Met de kennis van nu zou ik dat never nooit meer doen. Ik ben nooit de zaal in gegaan met verkeerde intenties, maar daarmee wil ik niet zeggen dat we het goed deden. Dat was gewoon een verkeerde, foute tijd. Ik betreur het dat turnsters deze dingen benoemen en daar nog steeds last van hebben, dat vind ik heel erg. Die intenties heb ik nooit gehad, maar die gevoelens zijn er wel. Of de turnsters die zich nu melden gelijk hebben? Ja, want zo hebben zíj het ervaren.”

Waar hij het meest spijt van heeft? ,,De weegschaal", aldus een zichtbaar aangeslagen Wevers. ,,Er was een cultuur dat we de turnsters vóór en ná de training gingen wegen. Ook niet met foute bedoelingen, maar ik weet achteraf dat turnsters dat op een to-taal andere manier hebben ervaren en daar tot op de dag van vandaag last van hebben. Dat vind ik heel erg, heel erg. Sinds 2012 heb ik geen weegschaal meer in de zaal gehad en denk ik daar totaal anders over. Maar in de cultuur van toen, was dat een obsessie.”