Wielerbond hoopt deze winter alsnog op NK's veldrijden

Eindejaarsverhaal Marieke van der Plas in oog van de storm tijdens rel: ‘De turnbond staat met 10-0 achter’

22 december Eind juli stond de turnsport in brand, slachtoffers van misbruik lieten zich massaal horen. Als directeur van de bond bevond Marieke van der Plas zich opeens in het oog van de storm. Opgezadeld met de troep uit het verleden, op zoek naar oplossingen die de gedupeerden helpen, de turnsters van nu in hun waarde laten én de wet niet overtreden.