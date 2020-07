Wiersma en Wevers voorlopig vervangen door Wiersma en Van der Veen

Wereldatle­tiek­bond dreigt Russen uit te sluiten

30 juli Het bestuur van wereldatletiekbond World Athletics royeert de Russische atletiekbond RusAF wanneer die niet voor 15 augustus een bedrag van ruim 5 miljoen euro overmaakt. Het betreft de helft van een boete (en kosten) die de bond de Russen in maart oplegde wegens tal van dopingschandalen. Het bedrag had op 1 juli betaald moeten zijn. De Russische atletiekbond is al sinds 2015 geschorst, maar 'schone' atleten waren onder neutrale vlag soms weer welkom.