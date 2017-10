Wiggins schiet Timberwolves op de buzzer naar winst op OKC Thunder

In de NBA stonden zondagavond drie wedstrijden op het programma. De Brooklyn Nets wonnen met 116-104 van de Atlanta Hawks, terwijl de New Orleans Pelicans met 119-112 wonnen van de Los Angeles Lakers. De Minnesota Timberwolves wonnen met 115-113 van het ambitieuze Oklahoma City Thunder. Andrew Wiggins was goed voor 27 punten, waaronder de winnende driepunter op de buzzer.