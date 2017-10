Wijk aan Zee strikt schakers Carlsen en Anand

De organisatie van het toptoernooi presenteerde woensdag twaalf van de veertien deelnemers. Liefs zes staan in de top tien van de wereldranglijst. Naast nummer één Carlsen en Anand (negende) zijn dat de Amerikaan Fabiano Caruana (vierde), de Rus Vladimir Kramnik (vijfde), Sjachriar Mamediarov uit Azerbeidzjan (zesde) en de Amerikaan Wesley So (zevende). So won de vorige editie in januari van dit jaar.

Verheugd

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg is vooral verheugd over de deelname van Kramnik en Anand. ,,Het is alweer enige jaren geleden dat zij in Wijk aan Zee hun opwachting maakten. Carlsen is nog altijd de nummer één van de wereld, maar zijn voorsprong is geslonken. De strijd om de eerste plaats kan wel eens erg spannend worden. Met name Giri is er veel aan gelegen om voor eigen publiek toe te slaan en de opvolger van Jan Timman te worden, de laatste Nederlandse winnaar in 1985.''