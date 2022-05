Wil Besseling worstelt zich naar rondje onder par op Dutch Open: ‘Het liep niet’

,,Het was een beetje stoeien. Ik ben niet tevreden over mijn spel, maar ik heb het toch aardig bij elkaar kunnen houden. De score is het enige waar ik positief over kan zijn”, zei de prof. Met die score van -1 behoort de Noord-Hollander niet tot de spelers die hoog in het klassement staan.

De 23-jarige Dario Antonisse was de tweede Nederlander die in de zogeheten ochtendflights onder par wist te eindigen. De tweedejaarsprof uit Zoetermeer kwam evenals Besseling uit op 71 slagen (-1).

‘Het liep niet’

Besseling timmert al een aantal jaren aardig aan de weg op de Europese tour, tegenwoordig DP World Tour, maar wacht nog altijd op zijn eerste toernooizege. Hij is inmiddels wel Joost Luiten, tweevoudig winnaar van de Dutch Open, voorbijgestreefd op de wereldranglijst. Besseling relativeert zijn progressie. ,,Natuurlijk wil je graag de beste Nederlander zijn, maar het is geen onderling gevecht. Het gaat erom dat je het beste uit jezelf haalt. Anderen maken dit groter dan het is.”

Op Bernardus haalde hij in de eerste ronde niet het beste uit zichzelf. ,,Het waren 18 slechte holes. Mijn kracht is juist lekker strak van tee tot green en dan de bal zo dicht mogelijk bij de vlag leggen, maar het liep niet. Eerlijk gezegd ben ik niet gewend om zo te spelen, er kwam af en toe wat frustratie omhoog.”

Besseling weigerde zich neer te leggen bij zijn mindere dag. ,,Je hebt de ballen niet elke dag aan een draadje hangen. Over het algemeen speel ik namelijk wel goed dit seizoen. Ik heb de laatste jaren mijn spel beter zien worden. In de weken dat ik echt goed speel, haal ik er nog te weinig uit, vind ik. Ik eindig soms in de top 10, maar vaker in de top 20 of top 30 en dat is te laag als ik zie hoe ik speel. Het wordt tijd dat ik de volgende stap ga maken en een toernooi ga winnen.’’