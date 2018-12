Wild Oats XI blijft winnaar Sydney Hobart Race

Het verwijt, aangekaart door de eigenaar van de als tweede gefinishte boot Black Jack, was dat de winnende schipper Mark Richards tijdens de race verzuimd had steeds de positie van zijn jacht door te geven. Volgens de jury was het protest ongeldig omdat alleen deelnemers de uitslag kunnen aanvechten.

Vorig jaar had een protest Richards nog wel de zege gekost in de beroemde zeilrace. Zijn boot finishte destijds in een recordtijd, maar kreeg een uur straftijd omdat er zich kort na de start een bijna-botsing met het jacht Comanche had voorgedaan. Die boot, als tweede Hobart binnengevaren, werd daarop tot winnaar uitgeroepen in de snelste tijd ooit: 1 dag, 9 uur, 15 minuten en 24 seconden. Wild Oats XI kwam met het extra uur uit op de tweede plaats.