Wilder en Fury gaan op herhaling

Fury had in het eerste duel het overwicht in negen van de twaalf rondes, maar ging in twee rondes tegen de mat. De drie juryleden waren daarom verdeeld over wie de winnaar was. Het eerste jurylid gaf 115-111 ten gunste van Wilder, maar nummer twee oordeelde 114-110 voor Fury. Het laatste jurylid gaf beide boksers 113 punten.