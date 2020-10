Willemsen pakt tiende nationale titel zijspancross zonder te rijden

Willemsen en zijn bakkenist Robbie Bax leidden in het kampioenschap en zijn uitgeroepen tot kampioenen.

Naast tien Nederlandse titels heeft Willemsen ook tien wereldtitels in bezit. Hij reageerde zeer verheugd. ,,Het is voor ons allemaal een vreemd seizoen geweest. Gelukkig konden we toch nog een kampioenschap in Nederland rijden en hier zijn we vol voor gegaan. Bijna alle sterke combinaties stonden hier aan de start en om dan kampioen te worden voelt goed."