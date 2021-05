Wisselend roeisucces: vrouwen acht niet naar de Spelen, Van Sprang en Krommenhoek wel

Dood van sumoworste­laar (28) zorgt voor shock in Japan

30 april De dood van een sumoworstelaar heeft in Japan voor hevige emoties gezorgd. De 28-jarige Mitsuki Amano overleed aan acuut ademhalingsfalen in een ziekenhuis in Tokio. ,,Moge zijn ziel in vrede rusten. We spreken onze oprechte dank uit voor zijn bijdrage aan de sport”, aldus de Japanse worstelbond in een verklaring.