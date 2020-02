WK driebanden in Duitse Viersen gaat niet door

Van Riessen naar kwartfina­les sprint op WK

17:40 Laurine van Riessen heeft net als de afgelopen twee jaar de kwartfinales bereikt in het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen in Berlijn. De sprintster uit Leiden versloeg in de achtste finales de Française Mathilde Gros, de nummer 3 van de WK van vorig jaar.