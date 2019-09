WK voor Epke Zonderland op losse schroeven

Twee hardnekkige verkoudheden hebben er de laatste maanden hard ingehakt bij Epke Zonderland. De wereld- en Europees kampioen op rekstok is een maand voor de WK nog verwijderd van zijn topvorm. Zo ondervond hij bij de interland in zijn thuishal in Heerenveen, de voorlaatste test voor de mondiale kampioenschappen.

,,Ik heb twee keer een verkoudheid gehad die best wel lang duurde. Dan gaan de holtes weer wat dichtzitten. Dat is vier jaar geleden een zwakke plek geworden bij mij. Een verkoudheid blijft nog wel eens nazeuren bij mijn holtes’', zei Zonderland, nadat hij uitgehijgd was van zijn rekstokoefening.

Lees ook Nederlandse turners tweede bij testwedstrijd voor WK Lees meer

Antibioticakuur

Onder tijdsdruk besloot dokter Epke een antibioticakuur te volgen. ,,Dat heeft geholpen, maar dan ben je nog niet meteen fit. Ik moet nog wat meer energie krijgen.’'

Zijn WK-deelname staat op losse schroeven. Bondscoach Bram van Bokhoven gaf aan zolang mogelijk alle opties open te willen houden, tot 24 uur voor de kwalificatiewedstrijd in Stuttgart. Voor Zonderland zelf wordt de laatste test, over twee weken wederom in Sportstad Heerenveen, doorslaggevend. ,,Of ik me zorgen maak? Jawel, normaal weet je een maand voor een groot toernooi waar je aan toe bent. Dan hoef je alleen nog de puntjes op de i te zetten. Nu moet ik van 2 vluchtelementen naar 4, al is voor de teamwedstrijd 3 voldoende. Dan moet mijn lichaam wel meewerken en geen tegenslag meer krijgen.’'

,,Als het zo doorgaat, ben ik op tijd klaar. Over twee weken is een mooi meetmoment. Dan wil ik wel mijn volle oefening doen en wat fitter uit de wedstrijd komen. Dat is het moment waar het om gaat. Om te laten zien dat ik wel in het team thuishoor. Ik denk dat het vandaag een hele goede keuze was om mij niet in te zetten in het eerste team. Andere mannen hebben goede dingen laten zien. Ik heb vertrouwen in het team. Ook al zou ik niet meedoen aan de WK, dan is het nog niet klaar. Die jongens hebben hele goede kansen zonder mij. Dat geeft me ook rust.’'

,,Nu maar hopen dat het over twee weken beter gaat, dat ik een meerwaarde kan zijn voor het team. Dat is het moment om te besluiten. Anders moet ik een ander plan trekken. Ik ga niet met heel veel risico mee naar Stuttgart en dan op het laatste moment toch niet meedoen. Dat is voor niemand goed.’'