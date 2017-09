Woods: Misschien kom ik nooit meer terug

Vrouwen vier-zonder via herkansing naar finale WK roeien

20:09 De Nederlandse vrouwen vier-zonder hebben bij de wereldkampioenschappen roeien in Florida de finale bereikt. Monica Lanz, José van Veen, Lies Rustenburg en Aletta Jorritsma eindigden woensdag in de herkansingen als tweede achter de Verenigde Staten. Dat was genoeg voor een plek in de A-finale op de nieuwe olympische discipline.