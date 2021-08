Yamaha schorst MotoGP-coureur Viñales: ‘Zijn acties zorgden voor een groot risico’

Viñales haalde zondag de finish in de wedstrijd niet. De Spanjaard zei dat hij meerdere elektronische problemen met de motor had. Yamaha kwam tot het besluit na een diepgaande analyse van de telemetrie en data in de afgelopen dagen. ,,Yamaha’s conclusie luidt dat de acties van de coureur hadden kunnen zorgen voor significante schade aan de motor van zijn YZR-M1, wat had kunnen leiden tot ernstige risico’s bij de coureur zelf en alle andere rijders in de MotoGP-race”, meldde de renstal.



Yamaha roept geen vervanger op voor de Spanjaard voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Het team heeft nog geen beslissing genomen of Viñales in de daaropvolgende races nog in actie komt. Daarvoor zijn volgens Yamaha een gedetailleerde analyse van de situatie en gesprekken met de coureur nodig.