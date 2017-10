Yasemin Smit stopt bij Oranje

,,Waterpolo is en blijft het leukste wat er is. Doorgaan tot Tokio wil ik echter niet'', aldus Smit. ,,Natuurlijk had ik mijn tijd bij Oranje nog even kunnen verlengen. Na het teleurstellende WK afgelopen zomer in Boedapest zou ik nog graag een goed EK spelen. Maar garantie op succes is er natuurlijk niet. Ook merkte ik de laatste tijd dat het me zwaarder viel om het programma in Zeist te volgen. Niet zozeer fysiek, maar vooral mentaal. Topsport kan je alleen bedrijven als je er 100 procent voor gaat. Voor de ploeg is de focus volledig gericht op Tokio. Die focus heb ik niet meer.''



Na het goud in Peking pakte Smit met Oranje brons op het EK 2010 en achtereenvolgens zilver op het WK 2014, WK 2015 en EK 2016. Bij dat laatste toernooi in Belgrado, waar Smit werd gekozen tot beste speelster, grepen de waterpolosters naast een ticket voor de Spelen. Het ging vervolgens ook mis op het olympisch kwalificatietoernooi in eigen land, waardoor de nummer twee van de wereld ontbrak in Rio.