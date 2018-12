Zaalvoetballers in WK-kwalificatie tegen gastland Bulgarije

Hockeyers bij winst in halve finale tegen ijzersterk Australië

16:57 Indien de Nederlandse hockeyers bij het WK in India morgenmiddag (14.30 uur) winnen van het gastland, is Australië de volgende tegenstander. De titelverdediger en nummer één van de wereld was in de kwartfinale met 3-0 te sterk voor Frankrijk, de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.