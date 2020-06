Zand als warming-up voor zaal: ‘Je moet een vis niet vragen in een boom te klimmen’

Door Lisette van der Geest



,,Nou’’, zegt Celeste Plak (24) met lichte wanhoop in haar stem. ,,Zal ik dan maar zandkastelen gaan bouwen?’’ Het is vroeg in de middag. De zon schijnt vanuit een hemel waarin wolken in rap tempo voorbij zweven en de volleybalster staat met haar tenen in het zand, op het punt te beginnen aan iets waarover ze kortgeleden nog gedecideerd zei: ,,Nee. Ik heb een hekel aan zand.’’



Zaalvolleybal is in coronatijd nog steeds verboden, maar volleybalbond Nevobo biedt nationale selectieleden de mogelijkheid om toch samen te trainen, onder leiding van beachvolleybondscoach Richard de Kogel. Twee weken in het zand. Spelen met een extra ­tegenstander, de wind, die voor Anne Buijs (28) vandaag aanvoelt als een orkaan. De trainingen zijn op vrijwillige basis. Er zijn dit weekeinde zes zaalvolleybalsters in het beachvolleytrainingscentrum in Den Haag, van wie Buijs en Plak de bekendste zijn.