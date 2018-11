Zeiltrofee voor Carolijn Brouwer

Sanne Wevers beseft in de trein: Leven gaat door na rotdag

5 november Sanne Wevers heeft de teleurstelling over haar mislukte balkoefening bij de WK in Doha van zich afgezet. De olympisch kampioene van Rio 2016 verloor zaterdag in de finale al snel haar evenwicht en belandde even naast de balk. Het kostte Wevers een medaille. De 27-jarige Oldenzaalse eindigde gedesillusioneerd als zevende.