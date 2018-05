Zelf bedacht selectiesysteem voor windsurfers

,,Ik weet niet of het uniek is, maar bijzonder is het wel'', erkende bondscoach Jaap Zielhuis van het Nederlands Watersportverbond (KNWV) tijdens de presentatie van het olympische traject richting Tokio 2020.

Tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe (29) en diens getalenteerde trainingsmakker Kiran Badloe (23) willen beiden, zoals ook al bij Rio 2016, meedoen aan de Zomerspelen in Japan. Nederland mag echter maar één mannelijke deelnemer aan de RS:X-klasse afvaardigen.

Zielhuis: ,,We hebben hen gevraagd om iets objectiefs te bedenken. Daar zijn ze met hun coach Aaron McIntosh serieus mee aan de slag gegaan. Ze hebben elkaars advocaat van de duivel gespeeld, maar we hebben hun voorstel inmiddels een-op-een overgenomen. Alleen het Watersportverbond moet het deze week nog goedkeuren.''

Het 'systeem' is even simpel als logisch: de prestaties van beide plankzeilers bij de komende drie WK's tellen mee in een fictief klassementje. ,,Wie er in de eindstand bovenaan staat, verdient het olympisch ticket. Een WK-klassering buiten de top tien rekenen we niet mee. Een eventuele blessure kan dus nog worden opgevangen. Ze gaan het samen uitvechten, mooier kun je het niet hebben'', betoogde Zielhuis.

Een nadeel is misschien alleen dat pas na het WK in februari 2020 in Nieuw-Zeeland de winnaar van de tweestrijd bekend zal zijn. ,,Ik zie dat juist als een voordeel'', gaf Badloe (WK-brons 2016) te kennen. ,,We hechten veel waarde aan het trainen met elkaar. Die samenwerking op hoog niveau zou kunnen wegvallen als je al vroeg weet wie er afvalt voor Tokio 2020. Door dat moment zo lang mogelijk uit te stellen, kunnen we tot en met het olympisch jaar van elkaars inbreng profiteren.''