Zelfs val houdt Jeffrey Herlings niet tegen bij Grote Prijs van Letland

Eerste keuze in NBA draft voor Spurs, Denver Nuggets nemen dankzij Nikola Jokic leiding in eindstrijd westen

De basketballers van Denver Nuggets hebben in de NBA de leiding genomen in de eindstrijd van de play-offs van de Western Conference. De Nuggets wonnen tegen Los Angeles Lakers de eerste wedstrijd, in de eigen Ball Arena, met 132-126.