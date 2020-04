Zij zijn de grootste geldinzamelaars en gulle gevers in coronatijden

Marcus Rashford - 23 miljoen ingezameld

Hij is voor veel Engelsen al een held op het veld, maar nu ook ongetwijfeld daarbuiten. Marcus Rashford (22), aanvaller van Manchester United, presteerde het de afgelopen weken om maar liefst 23 miljoen euro in te zamelen aan voedsel voor arme kinderen die afhankelijk zijn van maaltijden op school. Hoe? Hij vroeg zijn volgers op sociale media geld te doneren aan de liefdadigheidsinstelling FareShare en die oproep was niet aan dovemansoren gericht. De Britse supermarktketens Tesco en Asda doneerden samen alleen al bijna 20 miljoen euro van het totale bedrag. Rashord, die vroeger zelf tot de kwetsbare groep kinderen behoorde, kon zijn trots niet verbergen. ,,FareShare heeft al 1,76 miljoen kinderen in Groot-Brittannië van schoolmaaltijden kunnen voorzien. Kijk wat we kunnen bereiken als we samenwerken, geweldig’', meldde hij deze week op Twitter.

Rafael Nadal en Pau Gasol - 7 miljoen ingezameld, 11 miljoen is het doel

Eind vorige maand startte Rafael Nadal (33) samen met goede vriend en basketbaltopper Pau Gasol (39) een inzamelingsactie onder Spaanse sporters. Het doel: 11 miljoen euro binnenhalen voor het Rode Kruis. De hulporganisatie kan met een dergelijk bedrag 1,35 miljoen Spanjaarden helpen die op een of andere manier in aanraking zijn gekomen met het coronavirus. Inmiddels is al meer dan 7 miljoen euro opgehaald, zo lieten de 19-voudig Grand Slam-winnaar en tweevoudig NBA-kampioen vorige week nog weten. Bekende landgenoten als Iker Casillas, Sergio Busquets, Fernando Alonso en Garbiñe Muguruza hebben al gedoneerd, maar er is dus nog meer geld nodig om het streefbedrag te halen.

Bekijk hier het hilarische gesprek tussen Rafael Nadal en Roger Federer:

Drew Brees - 5 miljoen gedoneerd

Waarom zou je net als veel andere topsporters zo’n 1 miljoen euro doneren (onder anderen Messi, Ronaldo, Federer en Djokovic), als je ook 5 miljoen kunt overmaken? Dat deed NFL-legende Drew Brees (41) onlangs om zijn thuisstaat Lousiana, waar de quarterback al sinds 2006 speelt voor de New Orleans Saints, bij te staan in de strijd tegen het virus. Lousiana is een van de brandhaarden in de Verenigde Staten, vermoedelijk veroorzaakt door het carnavalsfeest Mardi Gras, dat elk jaar in februari plaatsvindt in New Orleans. Het dodental in de staat vanwege het coronavirus heeft zelfs het aantal mensen die stierven tijdens orkaan Katrina in 2005 (1577) overstegen, zo deelde de gouverneur van Louisana donderdag nog mee. Dus het geld van Brees is meer dan welkom.

Leon Goretzka en Joshua Kimmich - 3,9 miljoen ingezameld

Eind maart lanceerden de Duitse internationals Leon Goretzka (25) en Joshua Kimmish (25) de campagne ‘We Kick Corona’. Goretzka en Kimmich, tevens teamgenoten bij Bayern München, openden de actie door gezamenlijk 1 miljoen euro te doneren. Al razendsnel haalden ze 1,5 miljoen op bij andere leden van Die Mannschaft. Inmiddels staat de teller op 3,9 miljoen euro, geld dat onder meer gaat naar ziekenhuizen, sociale verenigingen, daklozen en de voedselbank. Het tweetal wordt in Duitsland alom geroemd en heeft ook al een ereprijs verdiend. De bond van Duitse voetbalambassadeurs zet elk jaar iemand uit de Duitse voetbalwereld in het zonnetje. Hij of zij moet hebben bijgedragen aan een positief imago van Duitsland in het buitenland. Kimmich en Goretzka zijn samen de ‘winnaars’ van 2020.

Volledig scherm Leon Goretzka en Joshua Kimmich © AFP

Michael Jordan - doneert 3 tot 4 miljoen

Voor die enkele sportliefhebber die dat nog niet heeft meegekregen: Michael Jordan schittert momenteel in een 10-delige Netflix-documentaire over het laaste titelseizoen van de Chicago Bulls in 1997-1998. Afgelopen maandag waren de eerste twee afleveringen van The Last Dance te zien en vele kijkcijferrecords werden meteen verpulverd. Goed nieuws ook voor His Royal Airness, die volgens het blad Forbes ongeveer een bedrag tussen de 3 en 4 miljoen euro zal ontvangen aan opbrengsten van de docu. Maar dat geld steekt-ie niet in eigen zak, zo heeft de zesvoudig NBA-kampioen al aangegeven. Alles gaat naar het goede doel. In dit geval een liefdadigheidsinstelling voor kansarme kinderen en verschillende initiateven in de strijd tegen corona.