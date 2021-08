Zijderveld pakt paralympisch zilver op 50 vrij: ‘Goud was super close en natuurlijk is het jammer’

Zijderveld tikte in de finale aan na 27,42 seconden en zat slechts 0,04 achter de Russische Anastasia Gontar, die het goud binnenhaalde in een tijd van 27,38. Het brons ging naar de Canadese Aurelie Rivard, die 28,11 klokte.

Zijderveld was er vijf jaar geleden op de Paralympics in Rio ook bij. Als 15-jarige won ze toen het brons op de 100 meter schoolslag. Eerder op de dag won baanwielrenner Tristan Bangma samen met bijrijder Patrick Bos goud op de 4 kilometer achtervolging.

Zijderveld was er vijf jaar geleden op de Paralympics in Rio ook bij. Als 15-jarige won ze toen het brons op de 100 meter schoolslag. In Tokio was het goud wel heel dichtbij. ,,Goud was super close en natuurlijk is het jammer, maar ik ben echt dolblij met zilver. Laat die 4 honderdsten maar lekker zitten”, reageerde Zijderveld na afloop.