Zitskiërs Jeroen Kampschreur en Niels de Langen samen op podium bij Paralympische Spelen

Oud-wereldkam­pi­oen biatlon vecht mee in leger Oekraïne: van Winterspe­len naar slagveld

Biatleet Dmitro Pidroetsjni, voormalig wereldkampioen, heeft zich gevoegd bij het leger van Oekraïne om zijn land te verdedigen tegen de Russische troepen. De 30-jarige sportman plaatste een foto op Instagram van zichzelf in legertenue. ,,Ik ben momenteel in mijn geboorteplaats Ternopil om in het leger te dienen.”

2 maart