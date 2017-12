Zo groeide Rico Verhoeven op in het Zeeuwse Tholen

Kickbokser Rico Verhoeven (28) verdedigt zaterdag zijn wereldtitel in de zwaargewichtdivisie. Door zijn topprestaties werd hij een BN’er, maar wat maar weinig mensen weten is dat hij opgroeide in het Zeeuwse Tholen.

Alleen de donkerblauwe gymvloer herinnert in de kleine zaal aan de Zoekweg in Tholen nog aan de tijd dat Jos Verhoeven zijn zoontje Ricardo er onder handen nam. Kickbokser, dat moest hij worden. Het gebouw waar muziekvereniging Concordia tegenwoordig repeteert was de kraamkamer van de vechtsporter Rico, zoals we die nu kennen. Rico had als jonge jongen alles mee. Hij was lang, breed, goed op gewicht, bedachtzaam, geen bluffer en er stroomde ijswater door zijn aderen. Samen woonden Jos en Rico in de Kotterstraat.

Windmill

Vader Jos en moeder Jacqueline waren kort na de geboorte van Rico gescheiden. Rico bracht de eerste zes jaar van zijn leven door bij zijn moeder in Oud-Vossemeer, maar nadat hij daar naar eigen zeggen ‘werd verwaarloosd’ en dingen zag die hij ‘niet hoorde te zien’ trok hij op zesjarige leeftijd bij zijn vader in. Jos, oorspronkelijk een Rotterdammer, verhuisde naar Tholen. John Hasny (34) was toen twaalf jaar oud en Jos Verhoeven, tweevoudig Nederlands kampioen in kyokushinkai (een aan kickboksen verwante discipline), werd zijn eerste trainer. ,,Rico was geen geboren vechter, hoor. Hij wou van alles: voetballen, basketballen, breakdancen…’’, vertelt Hasny.

Enquete poll Rico Verhoeven is een goede ambassadeur voor Zeeland Eens

Oneens Rico Verhoeven is een goede ambassadeur voor Zeeland Eens (79%)

Oneens (21%)

Volledig scherm Rico Verhoeven met zijn jeugdvriend John Hasny uit Tholen. De geboren en getogen Tholenaar - die werkzaam is in de sportschool van Rico - ziet de wereldkampioen kickboksen nog zo'n twee keer in de week. © John Hasny ,,Maar zijn vader zag al vroeg een toekomstig kampioen in hem. Hij was al heel snel heel groot, dus hij had ook nog eens alles mee om ooit in de mooiste klasse uit te mogen komen: de zwaargewichtdivisie. Maar hij was op het begin heel speels. Toen hij veel zwaarder werd ging het breakdancen hem ook steeds minder makkelijk af. Hij was er best goed in, kon de windmill en dat soort dingen, maar de meeste breakdancers zijn lichtgewichten. Dus hij was qua postuur meer een vechter en uiteindelijk raakte Rico ook zelf verliefd op de vechtsport.’’

Trefbal

Oscar Huiskamp (69) zag de ijver die Rico in de gymzaal kenmerkte ook terug in de klas. De inmiddels gepensioneerde docent stond voor de hoogste basisschoolklassen op basisschool Ter Tolne en had Rico in zijn klas. ,,Ik gaf mijn leerlingen natuurlijk geen bokslessen, maar dat hij toen al sterk was bleek altijd wel tijdens de laatste vijf minuten van mijn gymlessen. Dan speelden we trefbal zonder afweer. Ik gaf Ricardo op den duur met een lintje om zijn rechterarm een handicap, zodat hij zijn arm minder ver kon strekken bij het gooien. Die ballen van hem kwamen namelijk keihard aan.’’



Dennis Krauweel (46) probeert bij Rico tegenwoordig juist het tegenovergestelde: hij drijft hem tot het uiterste. De eigenaar van Superpro Sportcenter, een sportschool in Zevenbergen, ziet Rico als zeventienjarige jongen nog binnen komen wandelen met zijn vader. Het moment was gekomen dat Rico sterker dan zijn vader werd, vertelde Jos zelf ooit in een interview met de NRC. Krauweel: ,,Dat lijkt me als vader iets waar je trots op kunt zijn. Voor Jos was het natuurlijk wel even wennen dat hij ergens anders ging trainen, maar hij zag ook dat de resultaten al snel goed waren.’’

Quote Ik gaf Ricardo op den duur met een lintje om zijn rechterarm een handicap bij trefbal Oscar Huiskamp, oud-leraar Ter Tolne

Afwassen

Jos Verhoeven besloot eind oktober dit jaar de strijd tegen zijn Alzheimer te beëindigen en pleegde euthanasie. ,,Zijn vader is voor Rico natuurlijk erg belangrijk geweest’’, vertelt René van Ee, eigenaar van eetcafé The Sixties in Tholen, broer van Jos en dus oom van Rico. ,,Hij is echt door zijn vader begonnen en geworden wie hij nu is. Altijd gedisciplineerd, altijd netjes. Rico heeft ook nog een tijdje bij mij in The Sixties gewerkt als afwasser. Ik denk een jaartje toen hij een jaar of dertien was. Daar deed hij ook zijn werk gewoon, gedisciplineerd, zoals hij dat nu ook doet.’’



Tegenwoordig schrobt hij geen borden, pannen, bestek en glazen meer schoon maar demonteert hij volwassen mannen voor de kost. Zaterdag moet Jamal Ben Saddik er in Ahoy tijdens Glory 49 aan geloven. De wereldtitel staat op het spel. Tijdens de staredown spuugde Ben Saddik Verhoeven in zijn gezicht. ,,Spugen vind ik iets voor niet stoere mensen’’, zegt Krauweel. ,,Ik verwacht dat Ben Saddik zaterdag ook in de ring minder stoer zal zijn. Hij kon zichzelf daar niet in bedwang houden, kon niet tegen de spanning. Daar heb ik weinig woorden voor.’’