Zo verbrak Gordon het homerunrecord in de MLB

Van Rijsselberghe zakt op WK windsurfen, De Geus zesde

19 september Dorian van Rijsselberghe is op de tweede dag bij de WK (RS:X-klasse) in Japan gezakt naar de zestiende plaats in het klassement. De tweevoudig olympisch kampioen kwam in Enoshima, de zeillocatie voor de Olympische Spelen van Tokio 2020, in de twee races als veertiende en achtste over de finish.