Zoë Sedney en Maayke Tjin-A-Lim naar halve finales op 60 meter horden, Joris van Gool niet fit

Bo Bendsney­der start als vijfde in GP van Indonesië, Zonta van den Goorbergh 25ste

Bo Bendsneyder start zondag in de Grote Prijs van Indonesië in de klasse Moto2 vanaf de vijfde plek. De Brit Jake Dixon was zaterdag het snelst in de kwalificatie. Bendsneyder moest verder de Spanjaard Augusto Fernandez, de Brit Sam Lowes en Somkiat Chantra uit Thailand voor zich dulden.

9:56