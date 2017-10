Zonderland en Deurloo overwegen in Montreal een 'triple'

Bart Deurloo daagde deze week uit door een filmpje op Instagram te plaatsen waarin hij zelfs een combinatie van vier vluchtelementen liet zien. ,,Dat wordt 'm zeker niet'', sprak de uitdager lachend.



Zonderland liet de triple na Londen voor wat-ie was en werd met twee combinaties van twee vluchtelementen twee keer wereldkampioen, in 2013 en 2014. In de nieuwe code - de jurering die na elke olympische cyclus wordt bijgesteld - mag er niet vier maar vijf keer worden gevlogen. De Fries, 31 inmiddels, komt mogelijk zondag in Montreal met een dubbele en een driedubbele combinatie.



,,In de training gaat het goed deze week'', vertelde hij. De Cassina/Kovacs gehurkt is een zekerheidje. Daarna moeten nu de Kovacs gestrekt, de Kolman en de Gaylord 2 volgen. ,,Dat kan als ik met de Kovacs goed uitkom, de andere optie is een tussenzwaai en de combi Kolman/Gaylord er achteraan.''



Deurloo zegt zeker geïnspireerd te zijn door Zonderland. ,,Je wordt ook beter als je turnt met mensen die beter zijn. Qua techniek zijn we totaal verschillend. Ik doe wat meer zelf, hij maakt meer gebruik van de stok. Ik ervaar het zelf niet dat ik in zijn schaduw sta. Maar ik vind het ook niet erg dat hij meer aandacht krijgt, dat is logisch met zijn erelijst.''



Voor Deurloo wordt het zijn eerste toestelfinale op een WK. Een triple zou spraakmakend zijn. ,,Het komt op ervaring aan. Ik heb hem nog nooit in een wedstrijd gedaan. In trainingen lukt het wel, maar een wedstrijd is heel anders.'' De 26-jarige Rotterdammer doet de Kovacs gehurkt/Cassina. ,,Dat lukt wel. En die Kolman wil ik er achteraan plakken. Maar doe ik hem los, dan is het ook geen ramp.''



De Japanner Hidetaka Miyachi en de Zwitser Pablo Brägger, de Europees kampioen, noemen ze beiden als voornaamste concurrenten. Zonderland: ,,Alle finalisten kunnen hoog scoren, maar dat zijn turners die boven zichzelf kunnen uitstijgen.'' Deurloo, met een knipoog: ,,En als ik kampioen word, wil ik gehuldigd worden bij Feyenoord-Ajax in De Kuip.''