Zonderland ook in eigen land weer de baas op rekstok

Door Marcel Luyckx Bij hoge uitzondering was Zonderland op eigen verzoek vrijgesteld van kwalificatieverplichtingen. Hoogst ongebruikelijk, maar het gaat ook om een rekstokturner van uitzonderlijke klasse. Twee dagen achter elkaar een volledige oefening turnen was te veel gevraagd, gezien zijn fysieke gesteldheid. Na zijn EK-triomf in Polen in april hield hij 2 weken vakantie in Canada. Sindsdien deed hij ook op trainingen geen volledige oefening meer, tot de NK-finale in Rotterdam.

,,Ik heb hier niet echt voor kunnen trainen. Ik ben nog in opbouw. Het was afwachten wat er zou gebeuren. Het ging wel heel goed, kon tot het einde netjes turnen. Dat was ook de opdracht van de bondscoach. Dat is wel een pluspunt”, zei Zonderland, die zich tot 2 vluchtelementen beperkte. ,,Als ik 2 dagen achter elkaar had moeten turnen, had ik waarschijnlijk afgezegd, omdat ik dan te veel risico neem. Ik kan nu geen tijd meer verliezen voor de WK. Vragen om niet mee te doen aan de kwalificatie stond vrij. Voor het toernooi is het ook wel leuk als ik meedoe. En alle concurrenten hadden er ook vrede mee.’'