Zonderland pakt met ‘wereldrecord’ derde Europese titel aan rekstok

De twee combinaties van vluchtelementen (Cassina-Kovacs en Kolman-Gaylord II) kwamen er gelikt uit. De Rus Artur Dalaloyan had de lat eerder hoog gelegd, maar qua moeilijkheid (D-score) komt niemand nog in de buurt van Zonderland.



,,Dit is echt een hele vette finale. Ik moest wel boven mezelf uitstijgen”, zei hij na afloop. ,,Dat het lukt is te gek. Ik probeerde op mezelf te focussen, maar ik ontkwam niet aan de topscore van Dalaloyan. Mijn mindset werd er niet anders door. Ik had toch al in mijn hoofd dat ik volle bak moest. Als je de combi’s wilt halen moet je voluit turnen en daarna is het een kwestie van strak afmaken. Ook in de afsprong heb ik niets laten liggen. Echt een te gekke oefening. Dit is wat ik kan. Veel meer zit er niet in.’’