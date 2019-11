Zonderland schrikt niet van Miyachi: ‘Er volgen nog drie kansen’

Zonderland vloog bij de WK in Stuttgart dit najaar uit de rekstok en Nederland slaagde er ook niet in zich als team voor de Spelen te plaatsen. De 'achterdeur' naar Tokio is het wereldbekercircuit, waarin hij al twee zeges achter zijn naam heeft staan. De beste drie resultaten tellen, maar bij de eerste kans de teller op drie te krijgen, moest de olympisch kampioen van 2012 vanwege een operatie aan de voorhoofdsholtes verstek laten gaan.



Knibbeler: ,,Epke traint nog twee weken op lage intensiteit voordat we weer serieus op de toestellen aan de gang willen gaan." Er volgen nog drie kansen: in februari in Melbourne, in maart in Bakoe en Doha. Als beide rekspecialisten drie zeges achter hun naam hebben staan, worden de scores opgeteld.