Zuid-Korea gaat weer honkballen: spugen ten strengste verboden

Door Daan Hakkenberg Doosan Bears tegen G Twins of Kiwoom Heroes tegen Kia Tigers. Ga er maar eens lekker voor zitten, want in Zuid-Korea begint het honkballen weer. Ook de NC Dinos komen in actie, tegen de Samung Lions, verder staan Lotte Giants en KT Wiz en Hanwha Eagles en SK Wyverns morgen om twee ’s middags Koreaanse tijd tegenover elkaar voor de eerste speelronde van de competitie.

Dat juist in Zuid-Korea voor het eerst weer professioneel gesport wordt, mag geen verbazing wekken. Inmiddels zijn meer dan 250 mensen aan corona overleden in het land, maar Zuid-Korea geldt met strenge regelgeving waaronder een uitgebreid testbeleid, verplichte quarantaine en verspreidingsonderzoek als voorbeeld in de strijd tegen het virus. Het beleid werpt zijn vruchten af en dat er weer gehonkbald wordt is het bewijs. De Koreaanse honkballeague KBO is na Amerika en Japan de grootste honkbalcompetitie ter wereld

Geheel in lijn met het coronabeleid in Zuid-Korea gelden ook voor de honkbalwedstrijden strenge regels. De tribunes van de honkbalstadions, waar in sommige gevallen meer dan 25.00 mensen terecht kunnen, blijven noodgedwongen leeg. Handen schudden en high fives op het veld zijn uit den boze en wat misschien wel het meest moeilijk is voor een honkballer: ook spugen is ten strengste verboden. Van alle spelers worden twee maal per dag de temperatuur gemeten. Iedereen op het veld zonder clubtenue staat (scheidsrechters en trainers) moet een mondkapje dragen. Wanneer een speler ziekteverschijnselen vertoont, moet die zo snel mogelijk in quarantaine en gaat het stadion waar die zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld op slot. Bij positieve gevallen wordt gekeken met wie de speler in contact is geweest en ook die personen moeten verplicht in quarantaine.