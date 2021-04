Zwaargewicht Grol via rivaal Meyer naar finale EK judo

Judoka Henk Grol heeft zich op de EK judo verzekerd van een plek in de eindstrijd. De 36-jarige Grol was in de halve finales de Tsjech Lukas Krpalek, de nummer 1 van de wereld, op ippon de baas.

Later vandaag neemt zwaargewicht Grol het in de finale op tegen de Rus Inal Tasoev, die bij de laatste vier te sterk was Goeram Toesjisjvili uit Georgië. Tasoev, finalist tijdens de laatste EK in Praag, staat derde op de wereldranglijst. Grol is de mondiale nummer 7.

Grol kan zijn vierde Europese titel pakken en zijn eerste in de klasse boven 100 kilogram. In 2008, 2015 en 2016 was hij de beste van Europa in de klasse tot 100 kilogram. Eerder op de dag was Grol in zijn tweede partij zijn concurrent Roy Meyer de baas. Grol en Meyer moeten samen uitmaken wie Nederland mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio. De selectiecommissie neemt na de EK een besluit. Meyer plaatste zich via de herkansingen wel voor de strijd om een bronzen plak. Toesjisjvili is dan zijn opponent.

Steenhuis naar finale, Smink verrast

Guusje Steenhuis heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de klasse tot 78 kilogram. Op weg naar de eindstrijd was Steenhuis landgenote Marhinde Verkerk, concurrente in de strijd om een olympisch ticket, in de golden score de baas. Verkerk kreeg in de verlenging van het duel in de kwartfinales haar derde straf. Bij de laatste vier was de 28-jarige Steenhuis Loriana Kuka uit Kosovo op ippon de baas. In de finale neemt ze het op tegen Beata Pacut uit Polen. Steenhuis stond al drie keer eerder in de finale van een EK, maar nog nooit pakte ze de Europese titel.

Steenhuis en Verkerk moeten samen uitmaken wie Nederland in de klasse tot 78 kilogram vertegenwoordigt op de Olympische Spelen van Tokio. De selectiecommissie neemt na de EK in Portugal een besluit. Het toernooi is het laatste meetmoment na een traject van drie jaar.

Jesper Smink verraste in de klasse tot 90 kilogram in zijn eerste partij de nummer 1 van de wereld, de Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili. De beslissing viel in de golden score na een waza-ari van Smink, de mondiale nummer 28. Beide judoka’s hadden in de openingsronde een bye. De 25-jarige Sherazadishvili, geboren in Georgië, is de wereldkampioen van 2018. In dezelfde klasse is Noël van ‘t End, de wereldkampioen van 2019, de nummer 2 van de wereld. Hij doet ook mee aan de Europese kampioenschappen in Portugal.

Volledig scherm Jesper Smink in actie. © ANP

In de eerste aflevering van de serie Fit voor Tokio sprak Arie Boomsma met Henk Grol: