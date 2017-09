Zwangere Polman twijfelde: 'Kom ik nog terug?'

Door Pim Bijl



Met een grote lach loopt Estavana Polman rond op Sportcentrum Papendal, als grote blikvanger tussen de andere handbalsters van Oranje. ,,Ik ben trots om hier weer bij te mogen zijn. Ik geniet meer. Dat heb ik soms gemist. Spelen met de club, trainen, op pad zijn met het Nederlands team. Het werd na al die jaren soms gewoon, maar het is niet gewoon. Dat ik er even tussenuit ben geweest, zorgt er nu voor dat ik meer geniet.”



Haar laatste wedstrijd voor Oranje was de verloren finale tegen Noorwegen op het EK in Zweden in december. Daarna was Polman niet meer de bloedfanatieke handbalster, maar de zwangere vrouw, thuis op de bank, naast haar vriend Rafael van der Vaart. Inmiddels is ze weer fit, maar daarover heeft ze weleens getwijfeld. ,,Tijdens mijn zwangerschap schoot het dan door mijn hoofd. Dit is wat ik altijd heb gewild, maar kom ik nog terug? En word ik weer de oude? Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik steeds heb gedacht: oh, alles komt wel weer goed. Nee, ik ben echt heel blij dat ik hier nu al weer ben.”



Oranje speelt morgenavond in Eindhoven de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Of Polman daadwerkelijk ook (een deel) van de wedstrijd gaat spelen, weet ze nog niet. Bondscoach Helle Thomsen liet nog niets los. ,,Ik hoor het ook pas vanavond. Als het aan mij ligt, ga ik spelen.”