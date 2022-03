Zwangerschap bij topsporters niet meer ‘not done’: ‘Ik ben niet bang voor hoe ik straks terugkom’

,,Op de normale werkvloer is het meer dan normaal, maar in topsport is het not done.’’ Chantal van den Broek-Blaak sprak die woorden deze winter nog uit. Het ging over haar kinderwens. Ze vreesde dat die haar zou dwingen om te stoppen met wielrennen. Tegelijkertijd merkte ze dat ze graag nog wielrenster wil blijven. ,,Ik ben nu 32, dus het moet ook binnenkort gebeuren.’’