‘Zware’ dopingstraf voor Rusland is eigenlijk halfbakken compromis

Door Thijs Zonneveld



Als Craig Reedie zichzelf een schouderklopje had kunnen geven, dan had hij het gedaan. Ze hadden Rusland laten weten wie de baas was. Voor de zekerheid zei de voorzitter van het uitvoerend comité van het WADA het er ook nog even bij: ,,We hebben gereageerd op de sterkst mogelijke manier.”

Klein dingetje. Het was niet waar.



Het WADA besliste gisteren in Lausanne dat Rusland de komende vier jaar wordt uitgesloten van grote internationale sportevenementen. Dat ziet er, op papier, uit als een ferme straf. Eentje waarvan ze in Rusland wakker liggen, eentje die de sport beschermt tegen het staatsgeorganiseerde dopingsysteem dat jarenlang Russische sporters van doping voorzag én ervoor zorgde dat ze niet betrapt werden. Maar als je verder kijkt dan de eerste indruk, dan zie je dat de straf véél minder verregaand is dan het in eerste instantie lijkt.