Zware straffen voor badmintonners na matchfixing

NBA play-offs James helpt Cavaliers aan zege in Toronto, Curry maakt rentree

8:58 De basketballers van Cleveland Cavaliers zijn de tweede ronde van de play-offs in de NBA begonnen met een uitoverwinning bij Toronto Raptors. Het spannende duel had extra tijd nodig waarin de 'Cavs' de toeschouwers in het Air Canada Centre uiteindelijk stil kregen: 112-113.