Zweden verslaat Zwitserland in spannende finale WK ijshockey

Kampong opnieuw hockeykam­pi­oen na winst op Amsterdam

20 mei De hockeyers van Kampong hebben hun landstitel geprolongeerd. De ploeg van trainer Alexander Cox won het beslissende duel in de finale tegen Amsterdam met 3-1. Kampong was vorig jaar kampioen geworden door Rotterdam in de finale over twee duels te verslaan, twee keer via shoot-outs.