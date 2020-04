Zwembond verheugd met mogelijkheden voor topsporters

,,De KNZB is verheugd dat er voorzichtig, met alle veiligheidsmaatregelen van dien, mogelijkheden komen voor individuele topsporters”, zegt technisch directeur André Cats, die er eerder al voor had gepleit om de nationale trainingscentra van de zwemmers in Eindhoven en Amsterdam weer open te stellen voor de topzwemmers. Olympische zwemmers als Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Arno Kamminga, Kira Toussaint en Ferry Weertman hebben al ruim een maand niet meer in water kunnen trainen. Ook de waterpoloteams, die normaal in het KNZB-bad in Zeist trainen, hopen nu snel weer het water in te kunnen.