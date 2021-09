Zwemster Chantalle Zijderveld in extase na goud in Tokio

Het is de vijfde medaille voor Zijderveld in de Japanse hoofdstad. Ze won eerder goud op de 100 meter schoolslag, zilver op de 50 en de 100 meter vrije slag en brons op de 100 meter vlinderslag.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liesette Bruinsma veroverde zilver op de 100 meter vrije slag in de klasse S11. De 20-jarige zwemster tikte aan in 1.06,55. Alleen Guizhi Li uit China was met 1.05,87 sneller. Bruinsma won eerder zilver op de 400 meter vrije slag.



Voor Bas Takken was er brons op de 200 meter wisselslag in de klasse SM10. De 22-jarige Noord-Hollander zette met 2.11,39 de derde tijd neer achter de Oekraïner Maksym Krypak en de Italiaan Stefano Raimondi.